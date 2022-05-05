Baştan aşağı değişiyor! Bomba özelliği duyan şaştı kaldı: Instagram'dam Story kararı...
Instagram'da üzerinde test çalışmalarının yapıldığı belirtilen değişiklik bomba etkisi yaratacak.
Sosyal medya devi Instagram'ın videoların ön plana çıktığı yeni ara yüzünü test ettiği öne sürüldü. Bu arayüzle birlikte gelecek en büyük değişiklik ise Instagram story'leri yani hikayeler bölümünde olabilir.
Instagram'ın yapılacak değişiklikle birlikte story (hikayeler) şeridini kaldıracağı belirtiliyor.
İşte Instagram'ın yeni tasarımının detayları...
Sosyal medya devi Instagram, videoları ön plana çıkarmak için yeni kullanıcı arayüzünü test ediyor.
Artık kullanıcılar, platforma girdikten sonra tamamen ekranı kaplamış videoları görecek.