Başta İstanbul olmak üzere bu iller dikkat! Sağanak yağış vuracak

Başta İstanbul olmak üzere bu iller dikkat! Sağanak yağış vuracak

Başta İstanbul olmak üzere Batı karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli yağış olması bekleniyor.

Başta İstanbul olmak üzere bu iller dikkat! Sağanak yağış vuracak - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

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Başta İstanbul olmak üzere bu iller dikkat! Sağanak yağış vuracak - Sayfa 2

Gök gürültülü sağanak

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

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Başta İstanbul olmak üzere bu iller dikkat! Sağanak yağış vuracak - Sayfa 3

Yerel olarak kuvvetli

Yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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Başta İstanbul olmak üzere bu iller dikkat! Sağanak yağış vuracak - Sayfa 4

İstanbulda son durum

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğu kesimlerinin (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

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