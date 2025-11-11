BIST 10.576
DOLAR 42,22
EURO 48,99
ALTIN 5.583,34
HABER /  GÜNCEL

Başsavcılıktan 'CHP’nin kapatılacağı' iddialarına yalanlama

Başsavcılıktan 'CHP’nin kapatılacağı' iddialarına yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin kapatılmasının talep edildiği iddialarını yalanlayarak, yapılan bildirimin yalnızca mali usulsüzlüklerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmesinden ibaret olduğunu açıkladı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal ve görsel medya mecralarında yer alan “CHP’nin kapatılmasının talep edildiği” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"HABERLER TAMAMEN DEZENFORMASYON"

Yapılan açıklamada, bugün kamuoyuna yansıyan iddianame ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıya ilişkin olarak, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasının talep edildiği” şeklindeki haberlerin tamamen dezenformasyon amaçlı olduğu belirtildi.

"YAZI SADECE MALİ BİLDİRİMDEN İBARET"

Başsavcılık, söz konusu yazının, partide tespit edilen bazı mali usulsüzlüklerin kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesinden ibaret olduğunu vurguladı.

"ART NİYETLİ YAYINLARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Açıklamada ayrıca, “Tamamen dezenformasyon ve art niyetli olduğu anlaşılan bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Askeri kargo uçağı kazası sonrası dünya ülkelerinden taziye mesajları
Askeri kargo uçağı kazası sonrası dünya ülkelerinden taziye mesajları
4,7 milyon "İstanbul Senin" kullanıcısının verileri yurt dışına gönderilmiş
4,7 milyon "İstanbul Senin" kullanıcısının verileri yurt dışına gönderilmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ile görüştü
İmamoğlu suç örgütü iddianamesi: Nakit transferlerinde şoförlerden "taşıyıcı zincir"
İmamoğlu suç örgütü iddianamesi: Nakit transferlerinde şoförlerden "taşıyıcı zincir"
Sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşecek
Sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşecek
Tuzla'da seyir halindeki tırda yangın çıktı
Tuzla'da seyir halindeki tırda yangın çıktı
Bakan Yerlikaya: Uçağın enkazına saat 17'de ulaşıldı
Bakan Yerlikaya: Uçağın enkazına saat 17'de ulaşıldı
Bakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorisvili'yle görüştü
Bakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorisvili'yle görüştü
Galatasaray yıldızı Osimhen Nijerya kamp kadrosunda yok
Galatasaray yıldızı Osimhen Nijerya kamp kadrosunda yok
İstanbul’da akşam trafiği ve yağmur: Yoğunluk yüzde 89'u buldu
İstanbul’da akşam trafiği ve yağmur: Yoğunluk yüzde 89'u buldu
'Terörsüz Türkiye' komisyonu askeri uçak düşmesi sebebiyle ertelendi
'Terörsüz Türkiye' komisyonu askeri uçak düşmesi sebebiyle ertelendi
Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer için tahliye kararı
Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer için tahliye kararı