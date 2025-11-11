Başsavcılıktan 'CHP’nin kapatılacağı' iddialarına yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin kapatılmasının talep edildiği iddialarını yalanlayarak, yapılan bildirimin yalnızca mali usulsüzlüklerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmesinden ibaret olduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal ve görsel medya mecralarında yer alan “CHP’nin kapatılmasının talep edildiği” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"HABERLER TAMAMEN DEZENFORMASYON"

Yapılan açıklamada, bugün kamuoyuna yansıyan iddianame ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıya ilişkin olarak, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasının talep edildiği” şeklindeki haberlerin tamamen dezenformasyon amaçlı olduğu belirtildi.

"YAZI SADECE MALİ BİLDİRİMDEN İBARET"

Başsavcılık, söz konusu yazının, partide tespit edilen bazı mali usulsüzlüklerin kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesinden ibaret olduğunu vurguladı.

"ART NİYETLİ YAYINLARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Açıklamada ayrıca, “Tamamen dezenformasyon ve art niyetli olduğu anlaşılan bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.