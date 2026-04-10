Başsavcıdan yeni dalga sinyali! Ünlülere yönelik yeni operasyon geliyor

FUTBOLDA BAHİS VE ŞİKE OPERASYONLARI

-Sporda bahis soruşturması kapsamında 129 şüpheli hakkında çalışma yapıldı. 56 şüpheli hakkında dava açıldı. TFF’nin verdiği veriler bizim için önemli.

-Spor Toto’dan gelen veriler de bizim için çok önemli. Bu konu sadece futbol değil diğer alanlara da sıçrayabilir. İncelemeler sürüyor.

-Yasa dışı bahise ilişkin çok geniş çalışmalarımız var. Bu zamana kadar yapılanlardan daha büyük soruşturmalarımız olacak. Tanınan isimlerin de olduğu büyük soruşturma çalışmamızı yakında duyuracağız.

UŞAK BELEDİYESİ SORUŞTURMASI

Dönmez, "Uşak Belediyesi'ne ilişkin soruşturma devam ediyor. Ekstra şüpheli tespitlerimiz var. Kuşadası soruşturması aynı şekilde devam ediyor" diye konuştu.