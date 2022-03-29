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Başrol diziden ayrılıyor! Kimse bunu beklemiyordu: TRT1 Teşkilat hayranları isyan etti

Başrol diziden ayrılıyor! Kimse bunu beklemiyordu: TRT1 Teşkilat hayranları isyan etti

TRT1'in pazar akşamlarına damga vuran dizisi Teşkilat'ta seyirciyi üzen haber geldi.

Başrol diziden ayrılıyor! Kimse bunu beklemiyordu: TRT1 Teşkilat hayranları isyan etti

Ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele alan Teşkilat dizisi ilk bölümü 7 Mart 2021'de seyirciyle buluşmuştu. 

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Başrol diziden ayrılıyor! Kimse bunu beklemiyordu: TRT1 Teşkilat hayranları isyan etti

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl'ün yer aldığı dizi ilk bölümünden itibaren reytingde zirveyi hiçbir rakibine bırakmıyor. 

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Başrol diziden ayrılıyor! Kimse bunu beklemiyordu: TRT1 Teşkilat hayranları isyan etti

Sevilen dizinin 2. sezonuna peş peşe yaşanan ayrılıklar damga vurdu.

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Başrol diziden ayrılıyor! Kimse bunu beklemiyordu: TRT1 Teşkilat hayranları isyan etti

Son olarak dizide Mete Yücesoy'u canlandıran Mesut Akusta, Yıldırım tarafından yolda pusuya düşürülüp vurulur ve yoğun bakımda ölerek diziye geçtiğimiz haftalarda veda etmişti.

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