Başrol diziden ayrılıyor! Kimse bunu beklemiyordu: TRT1 Teşkilat hayranları isyan etti

Ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele alan Teşkilat dizisi ilk bölümü 7 Mart 2021'de seyirciyle buluşmuştu.