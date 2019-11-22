Başrol Ceren Moray duyurdu Avlu dizisini bekleyenlere kötü haber

Ceren Moray, babası Celal Moray'la akşam yemeği esnasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına Avlu dizisi hakkında şu yanıtı verdi;

- "Şimdilik kesinleşen bir durum yok ama galiba tekrar başlamayıp proje bitebilir. Ben de bu aralar gelen projeleri değerlendirip bolca senaryo okuyorum"