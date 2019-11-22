Başrol Ceren Moray duyurdu Avlu dizisini bekleyenlere kötü haber
Star TV'de final yapıp Netflix'te devam edeceği konuşulan Avlu dizisi için Ceren Moray'dan flaş bir açıklama geldi.
Yayınlandığı ilk iki sezonuyla geniş hayran kitlesi elde etmeyi başaran Avlu'nun belirsizliği sürerken Ceren Moray'dan açıklama geldi. Dizide Azra karakterini canlandıran Moray'ın açıklaması, Avlu'nun izleyenlerini üzdü.
Ceren Moray, babası Celal Moray'la akşam yemeği esnasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına Avlu dizisi hakkında şu yanıtı verdi;
- "Şimdilik kesinleşen bir durum yok ama galiba tekrar başlamayıp proje bitebilir. Ben de bu aralar gelen projeleri değerlendirip bolca senaryo okuyorum"
Tepki çekti: Ceren Moray'ın bu açıklaması sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler, artık dizi hakkında resmi bir açıklama beklediklerini söyleyerek tepkilerini dile getirdi.
Peki Ceren Moray kimdir?
Ceren Moray, 5 Haziran 1985 tarihinde Diyarbakır'da memur bir ailenin tek kızı olarak doğmuştur. Küçük yaşta İstanbul'a gelmişlerdir. İstanbul’da büyümüştür.