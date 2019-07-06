Başörtüsünü çıkaran rallici Burcu Çetinkaya'dan yeni açıklama

-Herkesin hikayesi farklı. Bu hikayeden insanların ne çıkardığı ise bence insanların kendi hikayeleri ben öyle bakıyorum. O yüzden hiçbir zaman açıklama yapmadım aslında. Açıklama kendini savunmak gibi algılanıyor. Benim savunacak bir şeyim yok. Savunacak bir şey varsa o benimle Allah arasında. Ama benim adıma insanlar konuşmaya başladığı zaman haliyle birde yalan yanlış eksik veya kendi bakış açılarıyla konuştuğu zaman tabi ki kendimi ifade hakkımı kullandım. İletişim kurdum diyelim yani neden onların dediği olsun.