Başörtüsünü çıkaran gelin adayı Hanife Gürdal 'iyice soyundu'

Hiçbir niteliği olmayan Hanife Gürdal'ı Türk halkı, ekrandaki izdivaç programları ile tanıdı. Esra Erol'un programında tanınan Hanife Gürdal, buradan kovulunca rakip programa kapağı atmıştı. Bunun için Zuhal Topal'ın ekibinden para alan Hanife Gürdal, o zamanlar başörtülü mutaassıp bir aile kızı profili çiziyordu.