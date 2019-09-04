Başörtüsünü çıkaran gelin adayı Hanife Gürdal eleştirilince bakın ne tepki verdi
Evlilik programlarında tanınan başörtüsünü çıkarmasıyla olay olan Hanife Gürdal, kendisine gelen eleştirileri bakın nasıl tiye aldı.
Önce ATV ekranlarında yayımlanan Esra Erol'un izdivaç programına katılıp kovulmasının ardından Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına transfer olan Hanife Gürdal'ı herkes katıldığı izdivaç programlarında başörtülü olarak tanımıştı.
Yarışmada sergilediği tavırlardan dolayı dikkat çeken, programdan sonra da paylaşımları ve yaptıklarıyla gündemdeki yerini koruyan Hanife Gürdal, radikal bir kararla başörtüsünü çıkarma kararı almış ve eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
Başörtülü fotoğraflarını silmişti: Eski Instagram hesabını kapatarak başörtülü fotoğraflarını da silen Hanife Gürdal, yeni açtığı Instagram hesabından açık fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.
Gittikçe açılıyorsun: Başörtüsünü çıkarmasının ardından eleştirilerin hedefi haline gelen, bir kesimin tepkisini çeken gelin adayı Hanife Gürdal, eleştiri yağmuruna tutulmuş, "Gittikçe açılıyorsun" yorumlarına maruz kalmıştı.