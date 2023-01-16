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"Başörtümü yakarım" diyen Fatma Yavuz canlı yayında Hadi Özışık'ın konuğu

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın konuğu, geçtiğimiz günlerde başörtüsü düzenlemesini protesto etmek amacıyla başörtüsünü çıkarıp yakacağını söyleyen İlahiyatçı Fatma Yavuz...

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İBB İnanç Masası görevlisi ilahiyatçı Fatma Yavuz'un, başörtü düzenlemesini protesto etmek için gerekirse başörtüsünü çıkarıp yakacağını söylemesi büyük yankı uyandırmıştı. Fatma Yavuz'un önce Gazeteci İsmail Saymaz ile, sonrasında da İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ile Twitter üzerinden girdiği polemik de gündem olunca, Özışık, Fatma Yavuz'u konuk olarak programıma davet ettim. İki isim, yaşanan tüm bu süreçleri ve daha fazlasını canlı yayında konuşuyor.

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