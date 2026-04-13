Ödül törenlerinin yazılı olmayan âdeti, hatta kanunudur, bilirsiniz.

Söze teşekkürle başlanır.

Ben de bana tanınan bu fırsatı büyük bir ödül, aynı zamanda bir onur telakki ettiğim için, öncelikle Hadi Bey’e en samimi ve içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye’nin dijital platformdaki önde gelen haber sitelerinden biri olan İNTERNET HABER’in uzun yıllardır meraklı takipçilerinden biriydim.

Dolayısıyla böylesine prestijli bir kurumda bulunmak elbette bir ödül, bir onur ve aynı büyüklükte bir sorumluluktur. Bu bilinçle çıktığımız bu yolculukta Allah bizi utandırmaz diye dua ediyoruz.

Burada, mütevazılığından dolayı yadırgayacağını bildiğim için ismini söyleyemeyeceğim, sadece unvanıyla anacağım edebiyat alanında bir Prof. Dr.’u bu teşekkürlere eklemek benim açımdan farzdır.

Hocam, siz kendinizi tanıdınız; vesile olduğunuz için sonsuz minnettarım.

Tabii, ödül töreni konuşmaları her ne kadar izleyiciler tarafından kibarca dinlense de kısa olması beklenir.

Biz de burada ele alacağımız konuları birkaç başlık altında özetleyerek toparlayalım:

Yurt dışında yaşamamız, ülkemizi ilgilendiren her konuyla ilgilenmemize mani değildir, tabii ki.

Ancak Türkiye’miz dışarıdan, özellikle dünya siyasetine ve ekonomisine yön vermeye devam eden önemli aktörlerden sayılan Avrupa’dan nasıl görünüyor?

Sayın Cumhurbaşkanımızın sık sık kullandığı “Türkiye, Türkiye’den büyüktür.” ifadesini güçlendiren izlenimleri; devletimizin ve milletimizin buralara kadar uzanan yumuşak gücünü; bizi bizden iyi analiz eden yazı ve yorumları; dostlarımızı ve düşmanlarımızı tanıma ve tanıtma gibi birçok alandaki gelişmeleri İNTERNET HABER’in değerli takipçilerine ulaştırmayı hedefliyoruz.

Ayrıca inkâr edilemez bir gerçek olarak karşımızda bir Avrupa Türklüğü olgusu vardır.

Milyonlarla ifade edilen bu nüfusun kendine has sorunları kadar, Dünya Türklüğü ile olan ilişki ve iletişimi de hayati önemdedir ve geleceğin büyük meydan okumalarından biridir.

İlginizi ve dikkatinizi çekecektir; umarız çok sayıda insanımızın dikkatini de çekecektir.

Bununla yetinmeyip gündem oluşturan; sanat, kültür, edebiyat, bilim gibi daha evrensel ajandayı da izleyerek aktarmaya çalışacağız.

Bu hâlisane düşüncelerle başlarken: “Gayret bizden, tevfik Allah’tan.”

Selamlar, saygılar.