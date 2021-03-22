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Baskında eşini başka adamla gören polis hayatının şokunu yaşadı

Baskında eşini başka adamla gören polis hayatının şokunu yaşadı

30 yıllık tecrübeli polis dedektifi, baskın görüntülerini izleyince gördüğü detayla hayatının şokunu yaşadı.

Baskında eşini başka adamla gören polis hayatının şokunu yaşadı

FBI görev gücünün bir üyesi olan bir Pittsburgh bölge polisi dedektifi, karısının başka bir adamla 6 Ocak'ta ABD Başkenti'ndeki Kongre baskınına katıldığına dair fotoğraflar ortaya çıkınca, eşine boşanma davası açtı.

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Baskında eşini başka adamla gören polis hayatının şokunu yaşadı

Pennsylvania, Ross Township'te yaşayan 55 yaşındaki Jennifer Heinl, Perşembe günü tutuklandı ve şiddetli giriş ve düzeni bozmak da dahil olmak üzere bir dizi federal suçla suçlandı.

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Baskında eşini başka adamla gören polis hayatının şokunu yaşadı

Tutuklanan kadının, Pittsburgh'un kuzeyindeki bir banliyö olan North Hills'teki SWAT ekibinin rehine müzakere birimine de başkanlık eden, Shaler Kasabası Polis Departmanı'nda saygın bir dedektif olan Michael Heinl'ın karısı olduğu ortaya çıktı.

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Baskında eşini başka adamla gören polis hayatının şokunu yaşadı

Federal müfettişler, Jennifer'ın 6 Ocak'ta Kongre baskınında meydana gelen kaos sırasında başka bir adamla, Kenneth Grayson'la konuşurken görüntülendiğini iddia ediyor.

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