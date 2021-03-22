Baskında eşini başka adamla gören polis hayatının şokunu yaşadı
30 yıllık tecrübeli polis dedektifi, baskın görüntülerini izleyince gördüğü detayla hayatının şokunu yaşadı.
FBI görev gücünün bir üyesi olan bir Pittsburgh bölge polisi dedektifi, karısının başka bir adamla 6 Ocak'ta ABD Başkenti'ndeki Kongre baskınına katıldığına dair fotoğraflar ortaya çıkınca, eşine boşanma davası açtı.
Pennsylvania, Ross Township'te yaşayan 55 yaşındaki Jennifer Heinl, Perşembe günü tutuklandı ve şiddetli giriş ve düzeni bozmak da dahil olmak üzere bir dizi federal suçla suçlandı.
Tutuklanan kadının, Pittsburgh'un kuzeyindeki bir banliyö olan North Hills'teki SWAT ekibinin rehine müzakere birimine de başkanlık eden, Shaler Kasabası Polis Departmanı'nda saygın bir dedektif olan Michael Heinl'ın karısı olduğu ortaya çıktı.
Federal müfettişler, Jennifer'ın 6 Ocak'ta Kongre baskınında meydana gelen kaos sırasında başka bir adamla, Kenneth Grayson'la konuşurken görüntülendiğini iddia ediyor.