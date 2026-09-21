Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi yarın belli olacak

Türkiye basketbolunun sezon öncesindeki prestijli organizasyonlarından Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, İstanbul’da oynanacak derbi müsabakasıyla sahibini bulacak. Geçtiğimiz sezonun iki kulvarda da finalisti olan Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş, kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

MAÇ DETAYLARI VE HAKEM KADROSU

Karşılaşmaya ilişkin organizasyon bilgileri şu şekilde:

Tarih ve Saat: Mücadele, 22 Eylül Salı günü saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

Yayın Kanalı: Derbi karşılaşması TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Hakem Üçlüsü: Müsabakayı Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek.

İKİ TAKIMIN KUPA GEÇMİŞİ

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek iki ekibin organizasyondaki geçmiş performansı şu şekildedir:

Rekabette İkinci Randevu: İki takım organizasyonda en son 24 Eylül 2025 tarihinde karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynan maçı 85-83 kazanan Fenerbahçe, kupanın sahibi olmuştu.

Fenerbahçe'nin Dereceleri: Turnuvada daha önce 8 kez şampiyonluğa ulaşan (1990, 1991, 1994, 2007, 2013, 2016, 2017, 2025) sarı-lacivertliler, 11 kez ise ikincilik elde etti.

Beşiktaş'ın Dereceleri: Kupayı ilk ve tek kez 30 Eylül 2012'de Anadolu Efes'i 77-75 yenerek müzesine götüren siyah-beyazlılar, 1987 ve 2025 yıllarında ise finalde mağlup oldu.

ORGANİZASYON TARİHİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

1985 yılından bu yana düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın genel istatistikleri şu şekildedir:

En Çok Kazanan Takım: Anadolu Efes (Efes Pilsen), organizasyonda elde ettiği 14 şampiyonlukla (1986, 1992, 1993, 1996, 1998, 2000, 2006, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019, 2022, 2024) listenin ilk sırasında yer alıyor.

Üst Üste Şampiyonluk Rekoru: Toplam 6 şampiyonluğu bulunan Ülkerspor, 2001-2005 yılları arasında üst üste 5 kez kupayı kazanarak bu alandaki rekoru elinde tutuyor.

Oynanmayan Sezonlar: Turnuva 2020 ve 2021 yıllarında COVID-19 salgını, 2023 yılında ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle gerçekleştirilemedi.