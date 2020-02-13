Başkent'te sürpriz görüşme! Kılıçdaroğlu ve İnce biraraya gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li Muharrem İnce saat 17:30'da Ankara'da görüşecek.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin biraraya geleceğini duyuran CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Siyasi anlamda da önemli"

Önemli bir görüşme. ‘Külliyeye çıkan CHP’li’ iddiası üzerine CHP’de tartışmalı günler yaşanmıştı. Dolayısıyla o günlerin ardından iki ismin bugün randevulaşarak bir araya gelmesi siyasi anlamda da önemli.

Görüşme kararı 10-15 gün önce alındı

Edindiğim bilgilere göre yaklaşık 10-15 gün önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İnce’nin annesini hastanede ziyaret etti. Orada iki isim ilk kez yüz yüze gelmiş oldular ve orada görüşme kararı kararı alındı. Bugün de saat 17.30’da CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelecekler.