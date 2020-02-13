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Başkent'te sürpriz görüşme! Kılıçdaroğlu ve İnce biraraya gelecek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li Muharrem İnce saat 17:30'da Ankara'da görüşecek.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin biraraya geleceğini duyuran CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Siyasi anlamda da önemli"

Önemli bir görüşme. ‘Külliyeye çıkan CHP’li’ iddiası üzerine CHP’de tartışmalı günler yaşanmıştı. Dolayısıyla o günlerin ardından iki ismin bugün randevulaşarak bir araya gelmesi siyasi anlamda da önemli.

Görüşme kararı 10-15 gün önce alındı

Edindiğim bilgilere göre yaklaşık 10-15 gün önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İnce’nin annesini hastanede ziyaret etti. Orada iki isim ilk kez yüz yüze gelmiş oldular ve orada görüşme kararı kararı alındı. Bugün de saat 17.30’da CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelecekler.

Beştepe'ye çıkan CHP'li

Kasım 2019’da ortaya atılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP’li kim iddiası sonrası bir takım hareketli günler yaşanmıştı. Sözcü Gazetesi’nden Rahmi Turan gündeme taşımıştı. Sonra da haber kaynağını ‘Turktime’ın sahibi Talat Atilla olduğunu öne sürmüştü. Her iki tarafın yaptığı açıklamalar sonunda da Cumhurbaşkanı ile görüştüğü iddia edilen ismin yine Muharrem İnce olduğu iddia edildi ama hem İnce hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iddiaları yalanlamıştı.

Muharrem İnce o dönem parti yönetimine de tepkisini ifade etmişti. Çünkü haberin kaynağının CHP Genel Merkezi olduğu iddiaları vardı. Hatta Muharrem İnce, 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olduğu akşamdan bu yana bir iftira ve komplo ile karşı karşıyayım.' ifadesini kullanmıştı. CHP içindeki bir ekibi 'kumpasçı' olarak nitelendirmişti. 'CHP kendi ayağındaki bu prangayı kırmadığı sürece temiz siyaset yolunda yürümesi imkansız hale gelecektir.' ifadesini kullanmıştı.

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