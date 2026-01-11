BIST 12.201
Başkent kara teslim oldu! İşte kar yağışı görülen ilçeler...

Ankara'da beklenen kar yağışı görülmeye başlandı. Yurtta etkili olması beklenen yağışların başkentte görülmeye başladığı görüldü.

Başkent kara teslim oldu! İşte kar yağışı görülen ilçeler... - Resim: 1

Kentte öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Cadde, sokak ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. 

Başkent kara teslim oldu! İşte kar yağışı görülen ilçeler... - Resim: 2

Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.  

Başkent kara teslim oldu! İşte kar yağışı görülen ilçeler... - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 1985 araç ve 2 bin 621 personelin sahada karla mücadele ettiği belirtildi. 

