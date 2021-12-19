Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetimiyle ilgili TÜSİAD'ın eleştirilerine sert çıktı. Erdoğan, TÜSİAD'ın tek derdinin hükümeti çökertmek olduğunu söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kur artışından kaynaklanan sıkıntıların farkında olduklarını söyleyerek bu süreçten de alınların akıyla çıkacaklarından şüphe duymadıklarını ifade etti. Erdoğan, TÜSİAD'ın açıklamalarına da cevap vererek hükümeti çökertme planlarına milletin izin vermeyeceğini söyledi.

Başkan Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti'nin Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen ödül töreninde konuştu. Erdoğan, TÜSİAD'ın ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerine cevap verdi, açıklamaları karanlık senaryo olarak nitelendirdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"Kimse büyümeyi konuşmuyor. Sıkıntılar var ama unutmayın ki Allah'ın yardımı ve milletimizin ferasetiyle alnımızın akıyla çıkacağımızdan ben şüphe duymuyorum. Daha önce vesayetin kirli oyunları dün sınırlarımıza dayanan terör örgütleri üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan karanlık senaryolara hangi inanç ve iradeyle direndiysek bugün de ekonomide de aynı mücadeleyi veriyoruz.

Şimdi buradan sesleniyorum, çekinmek yok! Ey TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Sizin tek göreviniz var. Yatırım, üretim, istihdam ve büyüme.



"Belirsizliklerin elbette farkındayız"

Fiyat artışlarının insanlarımızın günlük yaşantıları üzerinde verdiği sıkıntıları elbet biliyoruz. Kurdaki dalgalanmanın yarattığı belirsizliklerin elbette farkındayız. Vesayete, terör örgütlerine darbecilere küresel güç baronlarına nasıl direndiysek bunlara da direneceğiz.

"Hükümeti çökertip..."

Şimdi buradan sesleniyorum, çekinmek yok! Ey TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Sizin tek göreviniz var. Yatırım, üretim, istihdam ve büyüme. Siz burada ne yapıyorsunuz önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını versiyonlarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de gayet iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka ama bizim derdimiz başta. Biz vatan ve millet sevgisiyle yürüyoruz. Siz ise bu hükümeti acaba nasıl çökertir de isteyeceğimiz sömüreceğimiz bir yönetimi işbaşına getirtiriz bunun için gayret ediyorsunuz. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek. Bugün paramızla, malımızda aynı fedakarlığı yapacağız.

"Bu ülkeyi 1 dolara satanlara bırakmayacağız"

Salgında bu kuruluşlar ne kadar milletin yanında oldular? Bu ülkeyi 1 dolar karşılığında vatandaşlarını satanların ellerine bırakmadık, bırakmayacağız. Bu ülkeyi döviz kuru üzerinden yeniden değiştirmek isteyenlerin eline teslim etmeyeceğiz. Türkiye'nin ekonomide OHAL değerlendirmesi, akıl karışıklığının ötesinde büyük bir yanlıştır. Ülkemizin ekonomi planlaması belirlediğimiz doğrultuda ilerlemektedir. Ekonomide bir kural vardır; Dere yatağında akar. Ve bizim de takip ettiğimiz yol budur. Buradan tüm vatandaşlarıma ekonomide verdiğimiz mücadelede devletlerinin yanında daha güçlü şekilde yer almalarını istiyorum."