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Başkan Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Milli onur ve haysiyetlerini kaybettiler

Başkan Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Milli onur ve haysiyetlerini kaybettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefete sert tepki gösterdi.

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Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin gönlünü kazanmak, sıkıntılarına çözüm üretmek yerine siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarında arıyorlar. Kendi ülkesini, kendi devletini batılı büyükelçiliklere şikâyet edecek kadar alçaldılar, küçüldüler, millî onur ve haysiyetlerini kaybettiler." dedi.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biz tüm şartları zorlayarak ülkemizi başarıdan başarıya koştururken muhalefetin içler acısı durumunu eminim milletimiz de görüyor. Türkiye hemen her cephede tarihinin en kritik mücadelelerini verirken muhalefetin tek gündemi kimin nereye, hangi sırayla oturacağı…

Boy sırasına göre mi yaş sırasına göre mi yoksa ''AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş'' ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar. Ne millete hizmet etmek gibi niyetleri var ne memlekete eser kazandırmak gibi hedefleri var.

Millî onur ve haysiyetlerini kaybettiler
Milletin gönlünü kazanmak, sıkıntılarına çözüm üretmek yerine siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarında arıyorlar. Kendi ülkesini, kendi devletini batılı büyükelçiliklere şikâyet edecek kadar alçaldılar, küçüldüler, millî onur ve haysiyetlerini kaybettiler.

Hiçbir tahrik, hiçbir hesap, hiçbir iftira bunları kurtaramayacak, hiçbir medya kampanyası skandallarının üstünü kapatamayacaktır. İnşallah önce 2023 seçimleri, ardından da 2024 mahallî idareler seçimleri bu beceriksizlerin siyasetten tasfiye edildiği birer milat olacaktır."

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