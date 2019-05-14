Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi;

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ikili ilişkilerin yanısıra İdlip’te yaşanan son gelişmeler ele alınmıştır.

"Ateşkes ihlalleri endişe verici"

Cumhurbaşkanımız, rejimin son iki haftadır İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesine yönelik ateşkes ihlallerinin endişe verici boyutlara ulaştığını; sivillerin yanı sıra okul ve hastanelerin hedef alınıp tahrip edilmesinin terörle mücadeleyle izahının mümkün olmadığını belirtmiştir.

"Rejimin amacı İdlip'te Türk-Rus işbirliğini sabote etmek"

Cumhurbaşkanımız, rejimin amacının İdlip’te Türk-Rus işbirliğini sabote etmek ve Astana ruhunu zedelemek olduğuna işaret etmiş, İdlip’te gerilimin tırmanmasının Anayasa Komitesi’nin ihdası ve siyasi sürecin akamete uğratılması riskini de beraberinde getirdiğine dikkat çekmiştir.

Soçi mutabakatı

Görüşmede her iki lider Soçi Mutabakatına olan bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne dek Soçi Muhtırası’nın uygulanmasında önemli mesafe kat edildiğini, buna mukabil yaşanan saldırıların ortak hedeflere zarar verebileceğini belirtmiştir.

Bosna hersek'te hükümet krizi

Son olarak Bosna-Hersek’te yaşanan hükümet krizine de değinen Cumhurbaşkanımız, bölgenin uluslararası örgütlerle işbirliğini artırmasının barış ve istikrar için elzem olduğuna inandıklarını kaydetmiştir." dedi.