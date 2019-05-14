HABER /  POLİTİKA
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi;

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ikili ilişkilerin yanısıra İdlip’te yaşanan son gelişmeler ele alınmıştır.

"Ateşkes ihlalleri endişe verici"

Cumhurbaşkanımız, rejimin son iki haftadır İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesine yönelik ateşkes ihlallerinin endişe verici boyutlara ulaştığını; sivillerin yanı sıra okul ve hastanelerin hedef alınıp tahrip edilmesinin terörle mücadeleyle izahının mümkün olmadığını belirtmiştir.

"Rejimin amacı İdlip'te Türk-Rus işbirliğini sabote etmek"

Cumhurbaşkanımız, rejimin amacının İdlip’te Türk-Rus işbirliğini sabote etmek ve Astana ruhunu zedelemek olduğuna işaret etmiş, İdlip’te gerilimin tırmanmasının Anayasa Komitesi’nin ihdası ve siyasi sürecin akamete uğratılması riskini de beraberinde getirdiğine dikkat çekmiştir.

Soçi mutabakatı

Görüşmede her iki lider Soçi Mutabakatına olan bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne dek Soçi Muhtırası’nın uygulanmasında önemli mesafe kat edildiğini, buna mukabil yaşanan saldırıların ortak hedeflere zarar verebileceğini belirtmiştir.

Bosna hersek'te hükümet krizi

Son olarak Bosna-Hersek’te yaşanan hükümet krizine de değinen Cumhurbaşkanımız, bölgenin uluslararası örgütlerle işbirliğini artırmasının barış ve istikrar için elzem olduğuna inandıklarını kaydetmiştir." dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Davutoğlu yeni partiyi Diyarbakır'dan duyuracak
Davutoğlu yeni partiyi Diyarbakır'dan duyuracak
Bakanlık açıkladı! O terörist öldürüldü
Bakanlık açıkladı! O terörist öldürüldü
Büyükataman'dan Akşener'e Öcalan cevabı
Büyükataman'dan Akşener'e Öcalan cevabı
Erdoğan: İstanbul seçimlerinde çok ciddi hatalar var
Erdoğan: İstanbul seçimlerinde çok ciddi hatalar var
Beşiktaş Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Trump'tan İran'a tehdit: Karşılığı ağır olur
Trump'tan İran'a tehdit: Karşılığı ağır olur
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaşlı eski yöneticiden Sergen Yalçın paylaşımı
Beşiktaşlı eski yöneticiden Sergen Yalçın paylaşımı
Fenerbahçe'den "Her şey çok güzel olacak" açıklaması
Fenerbahçe'den "Her şey çok güzel olacak" açıklaması
Çarpışma 22. bölüm fragmanı
Çarpışma 22. bölüm fragmanı
Mansur Yavaş: Yetkimi gasp ettirmem size
Mansur Yavaş: Yetkimi gasp ettirmem size
İstanbul'da bir kişi ATM'ye para yatırırken kaçırıldı
İstanbul'da bir kişi ATM'ye para yatırırken kaçırıldı
9 gün bayram tatilde üniversiteler açık mı?
9 gün bayram tatilde üniversiteler açık mı?
Almanya'da şüpheli ölümler zinciri
Almanya'da şüpheli ölümler zinciri
Kadir Gecesi ayın kaçında idrak edilecek o gece neler oldu?
Kadir Gecesi ayın kaçında idrak edilecek o gece neler oldu?
Yorumlar