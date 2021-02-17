Başkan Erdoğan duyurdu: Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalarda esnemenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlatılacağını açıkladı. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili de beklenen müjdeyi veren Erdoğan, ödeneğin mart ayı sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen restoran ve kafelerin açılmasına ilişkin de bilgi vererek, yol haritasının önümüzdeki günlerde belirleneceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele başta olmak üzere önemli konuların masaya yatırıldığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Ülkemizin gündemindeki tüm meseleleri değerlendirdik. Gara harekatı ile ilgili ayrıntılar üzerinde durduk. Bu süreçte devlet olarak her yolu deneyerek terör bataklığını kurutmaya çalıştık.

"Bu millet hesabını soracak"

PKK'yla arasına mesafe koyamadığı için bizim nazarımızda bir parti var. Terbiyesize bak. Alçaklıkta demiyorum, çukurlukta sınır tanımayanlara, bu millet onca şehidimizin ve gazimizin hesabını soracak. Hadi bunlar tescilli terör yardakçısı, peki bu ülkenin ikinci büyük partisi durumundaki CHP'ye ne oluyor? Kılıçdaroğlu dün bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı.

Milli uzay programı

Ülke olarak bir yandan terörle, bir yandan salgınla uğraşırken demokratik ve ekonomik kalkınmamızı ileriye taşıyacak çalışmaları da asla ihmal etmiyoruz.

Türkiye'nin yeni başarı hikayelerini teknoloji öncülüğünde özgün işlere imza atan bilim insanlarımızla birlikte yazacağız. Geleceğimizi yüksek teknolojide, inovasyonda arıyoruz. Bu alanda gelecek 10 yıldaki hedeflerimizi ve yol haritamızı paylaştık. İnandığımız ve kendimizi adadığımız müddetçe bu hedeflere ulaşma konusunda önümüzde hiçbir engel göremiyorum.

Son 18 yılda yaptığımız yatırımlarla bugün uzay alanında olgunlaşmış insan kaynağına sahip bir Türkiye var. Kendi uydularını üretebilen, geliştirebilen dünyada az sayıdaki ülke arasındayız. Gözünü uzaya dikmiş tutkulu evlatlara sahibiz. Ay'a ulaşmak ya da uzaya bir Türk vatandaşını göndermek gibi hedefler emin olun yalnızca birkaç adım ötemizdedir. Milli Uzay Programı'nın milletimizce büyük bir heyecanla karşılandığını görmek bizleri ayrıca memnun etti.

Bu milletin derdiyle dertlenemediği gibi başarılarıyla gururlanamayan nasipsizler burada da kendilerini gösterdiler. Biz Samanyolu Galaksisi diyoruz, onların aklı hala samanda. Bu atılıma uzay masalı diyecek kadar küçüldüler.

Türkiye'nin Otomobili projesi

Bu yolda attığımız önemli adımlarda bir diğeri olan Türkiye'nin Otomobili projesi de son sürat devam ediyor. Şu ana kadar 35 bin zemin güçlendirme kolonu imal edildi. Boya, enerji ve gövde binalarının altyapı çalışmaları tamamlandı. Otomobilimizin teknolojik donanımına ilişkin geçtiğimiz hafta da önemli bir adım attık.

TOGG, Meteoroloji'nin anlık verilerinden yararlanarak sürücüyü uyaracak. Fikri mülkiyet haklarının tamamı size olan bir otomobile sahip olduğunuzda hangi teknolojiyi isterseniz onu aracınıza ekleyebiliyorsunuz. Eğer bu araç Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olarak geliştirilmeseydi böyle bir imkanı da elde edemeyecektik. Üretim cephesinde de Türkiye yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor.

Milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lira

Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık.

Çiftçiye 2 müjde birden



Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz.

İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.

Sokağa çıkma kısıtlaması duruma göre aşamalı olarak kaldırılacak Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasını illerdeki duruma göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.

Yüz yüze eğitime geçiş

Salgının seyrine göre, normalleşme adımlarını da atıyoruz. Okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini paylaştık. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerimizde geçiş ertelenmiş olsa da bu süreç devam edecektir.

Salgının dünya, ülkemiz ve şehirlerimiz bazındaki seyrini ayrıntılı olarak tekrar değerlendirdik. Kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük.

Türkiye'de aşılamada son durum

Aşı çalışmaları hızla sürüyor. Şu anda 5.5 milyonun hemen hemen üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Bu işi başaran Türkiye oldu. Halihazırda 5 milyon 700 bin aşılamaya ulaşmış durumdayız.

Asıl önem verdiğimiz yerli aşı geliştirme çalışmalarını da yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları paylaşmak istiyorum.

Kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz

Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak

Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.