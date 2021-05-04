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Başkan Erdoğan Dikmen ailesine misafir oldu

Başkan Erdoğan Dikmen ailesine misafir oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayvancılıkla uğraşan bir aileye iftarda misafir oldu. Başkan Erdoğan'a Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.

Başkan Erdoğan Dikmen ailesine misafir oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılarak, Ayaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Bekir Dikmen ve ailesini ziyaret etti.

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Başkan Erdoğan Dikmen ailesine misafir oldu

Aile üyeleriyle bir süre sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.

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Başkan Erdoğan Dikmen ailesine misafir oldu

Burada Dikmen ailesiyle orucunu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.

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Başkan Erdoğan Dikmen ailesine misafir oldu
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