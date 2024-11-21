Başka bir rakamın olma ihtimali çok az dedi asgari ücreti duyurdu!

"1951'de 1974 yılları arasında bölgesel asgari ücret uygulandı. Türkiye'de özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler için bölgesel asgari ücret fikri reddediliyor. Zaten şehirler çok kalabalık kırsalda yaşayan kişiler belli bir yaştan sonra şehirleri tercih ediyor çalışmak için. Şu anda Türkiye'de tarım bitme noktasına gelmiş, hayvancılık bitme noktasına gelmiş. Bu işlerle insanlar çok fazla ilgilenmiyor. Bölgesel asgari ücretin belli bölgelerde yüksek olması durumunda o şehirler daha fazla tercih edilen şehirler durumuna gelebilir. Bu durumda da asgari ücret sorununu çözeyim derken başka sorunlarla da karşı karşıya kalınabilir."