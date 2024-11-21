Başka bir rakamın olma ihtimali çok az dedi asgari ücreti duyurdu!
Asgari ücret için 2025 yılında yapılacak zam oranında geri sayım başlamışken pek çok senaryo da gündemde tutuluyor. Bölgesel asgari ücret tartışmaları ile ilgili konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ‘sıcak bakılmıyor’ diyerek nedenlerini tek tek anlattı. Öte yandan Erdursun asgari ücret zammı ile ilgili de maksimum yapılacak zamla ilgili tahminlerini paylaşarak “23.000 TL'nin üzerinde bir rakamın şu anda olma ihtimali çok çok az” dedi.
Bölgesel asgari ücret, özellikle İstanbul gibi yaşam maliyetlerinin yüksek olduğu şehirlerde daha yüksek bir ücret ödenmesi anlamına gelirken şehirler arasındaki ücret farklılıkları da bu durumun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Asgari ücret bölgesel olarak uygulanırsa genellikle istihdam, işgücüne katılım ve işsizlik gibi göstergeler dikkate alınarak ödenecek rakam belirleniyor.
Türkiye’de 1951 ile 1974 yılları arasında bölgesel asgari ücret uygulandı. Enflasyon etkisinin büyükşehirlerde yoğun olarak hissedilmesi ile birlikte ‘bu durum tekrar ele alınabilir mi?’ sorusu da gündeme geldi.
Konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da Mynet'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BAŞKA SORUNLARA YOL AÇABİLİR"
Erdursun, bölgesel asgari ücret arttırımı hakkında şu ifadeleri kullandı:
"1951'de 1974 yılları arasında bölgesel asgari ücret uygulandı. Türkiye'de özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler için bölgesel asgari ücret fikri reddediliyor. Zaten şehirler çok kalabalık kırsalda yaşayan kişiler belli bir yaştan sonra şehirleri tercih ediyor çalışmak için. Şu anda Türkiye'de tarım bitme noktasına gelmiş, hayvancılık bitme noktasına gelmiş. Bu işlerle insanlar çok fazla ilgilenmiyor. Bölgesel asgari ücretin belli bölgelerde yüksek olması durumunda o şehirler daha fazla tercih edilen şehirler durumuna gelebilir. Bu durumda da asgari ücret sorununu çözeyim derken başka sorunlarla da karşı karşıya kalınabilir."