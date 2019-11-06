Basit et yemekleri sim sim kebabı tarifi

Basit et yemekleri arayanlar için sim sim kebabı tarifi haberimizde. 2 kişilik porsiyona göre hazırladığımız basit bir et yemeği olan sim sim kebabı tarifiyle kolayca yemek yapabilir ve ailenize lezzet şölen yaşatabilirsiniz.

Et yemekleri genelde uzun süre mutfakta kalmanızı ve zahmetli bir dizi işlemi ardı ardına yapmanızı gerektirir. Ancak sizin için hazırladığımız sim sim kebabı tarifiyle hem hızlıca et yemeği pişirmik olacaksınız hem de ailenize veya sevdiklerinize bir lezzet şöleni yaşatacaksınız. Sim sim kebabı malzemeler listesi şöyle;

100 gram dana eti, 100 gram kuzu eti, 2 adet patlıcan, yarım yufka yada 1 adet lavaş, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 çorba kaşığı soya sosu, 1 çay kaşığı susam ve tuz.

Servis için ise arzuya göre yoğurt, közlenmiş domates ve biber.

Sim sim kebabı hazırlanışı ise şöyle; kasaptan etleri alırken kebaplık olacak şekilde iri iri zırla yada makineden çektirin. Üzerine tuz ekleyip yoğurun ve şişlere uzunlamasına elinizle bastırarak geçirin. Daha sonra ızgarada pişirip kenara alın. Diğer taraftan patlıcanı közleyip kabuklarını soyduktan sonra ince ince doğrayın. Yufkanın içine patlıcanı 3 cm genişliğinde yayın. Üzerine pişen eti koyup rulo şeklinde sarın. Ruloyu eşit parçalar halinde kesin. Üzerine eritilmiş tereyağı ve soya sosu sürüp susam serpin. Izgara yada orta ısılı fırında bir kaç dakika pişirin. Yoğurt közlenmiş domates ve biber eşliğinde servis yapın.

Kebap şişiniz yoksa eti elinizle şekillendirip fırın tepsisine dizdikten sonra orta ısılı fırında pişirebilirsiniz.