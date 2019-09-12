Başını açan Hanife Gürdal'ın bikinili hali yine olay oldu eleştirenlere laf çarptı
İzdivaç programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, yeni bikinili fotoğrafıyla eleştirenlere laf çarptı.
Evlilik programlarındaki tuhaf lafları ve hareketleriyle adını duyuran ardından başını açmasıyla gündeme gelen Hanife Gürdal, dur durak bilmiyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Gürdal, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bikinili pozuna bir yenisini ekledi.
Tesettürden çıkıp başını açması nedeniyle çok eleştirilen Hanife Gürdal, bikinili pozları ardı ardına Instagram hesabına yükleyerek kendisini eleştirenlere cevap veriyor.
Geçtiğimiz hafta, Instagram hesabına bu fotoğrafı yükleyerek, "İyice zumlayın bikini giydim bir de bu rezilliğim yetmezmiş gibi poz verdim bakın bakalım g.. m..e falan görebilecek misiniz ? Tabi başka malzeme kalmadığı yazık bana organlarımı kullanır olmuşum öyle diyorlar ama onlar beyinlerini kullanmıyorlar hatta bir de konuşuyorlar beyinsiz" notunu düşmüştü.
Eski gelin adayı Hanife Gürdal, bikinili fotoğrafı ve altına düştüğü notla yeniden eleştirilerin hedefi haline gelince bir bikinili poz daha vererek Instagram hesabına yükledi.