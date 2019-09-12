Başını açan Hanife Gürdal'ın bikinili hali yine olay oldu eleştirenlere laf çarptı

Geçtiğimiz hafta, Instagram hesabına bu fotoğrafı yükleyerek, "İyice zumlayın bikini giydim bir de bu rezilliğim yetmezmiş gibi poz verdim bakın bakalım g.. m..e falan görebilecek misiniz ? Tabi başka malzeme kalmadığı yazık bana organlarımı kullanır olmuşum öyle diyorlar ama onlar beyinlerini kullanmıyorlar hatta bir de konuşuyorlar beyinsiz" notunu düşmüştü.