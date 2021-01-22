Başına talih kuşu kondu! Sinop'ta tarlaya düştü ABD'den teklif geldi: Kimseye kaptırma

Taşları bulduktan sonra birçok yere danıştığını anlatan Yalçın "Belki yine vardır çalılıkların içerisinde ama ben bu kadar buldum. Oraya sor buraya sor birkaç yere bunları danıştık. Resimlerini çektik çocuklar sosyal medyadan paylaştı" diye anlattı.