Başına gelenler günlerce konuşulmuştu! Mimar Ece Gürel davasında karar
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan sonra yaşamını yitiren Ece Gürel’in çalıştığı iş yerindeki mobbing iddialarıyla ilgili soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi.
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölümü sonrası, çalıştığı iş yerindeki mobbing iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, dosyada suç unsuru oluştuğuna dair yeterli bulguya ulaşılamadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Ece Gürel’in ailesi, genç mimarın iş yerinde baskıya maruz kaldığını öne sürerek şikâyetçi olmuştu. Aile, Gürel’e iş tanımı dışında görevler verildiğini, baskı altında istifa dilekçesi imzalatıldığını ileri sürdü.
Şüpheli olarak ifadesi alınan avukatlar ise suçlamaları kabul etmedi. Gürel’in uzun yıllardır aynı iş yerinde çalıştığını, istifa kararını kendi iradesiyle aldığını ve bu sürecin karşılıklı mutabakatla yürütüldüğünü savundular. İş yerinde temizlik ve benzeri işler için ayrı personel bulunduğunu belirten şüpheliler, mobbing iddialarını reddetti.
Soruşturma sonunda savcılık, mobbing iddialarının somut delillerle desteklenmediği değerlendirmesini yaptı. Kararda, Ece Gürel’e yönelik hakaret, tehdit, taciz ya da benzeri bir suç eylemine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.