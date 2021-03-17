'Başımdan aşağı dağlar yıkıldı' deyip Murat Kekilli anlattı: Gece yarısı baraja polis baskın yapıp...
Rock müziğin usta ismi Murat Kekilli, müzik yaşamındaki yaşadığı zorlukları anlattı. Polis baskını, dışarıda kaldığı yılları anlatan Kekilli'nin sözleri herkesi şaşırttı.
52 yaşındaki rock müziğin başarılı ismi Murat Kekilli, Velhasıl programına konuk oldu. İlk albüm sürecinde yaşadığı zorlukları ve Murat Göğebakan'la tanışma sürecini anlatan Kekilli, herkesi duygulandırdı.
İlk albüm denemesi sürecinde yaşadığı zorlukları Kekilli "Unkapanı'nda yoğun bir koşturmacamız var. Kimse bize albüm yapmıyor. Yüzümüze bakmıyor. Otelde kalıyoruz ama iki gün kalıyoruz iki gün dışarıdayız. Paramız oldukça otelde kalıyoruz. Para yoksa dışarıda kalıyoruz." sözleriyle anlattı.
Yapımcı ile tanışma sürecini Kekilli "O günlerde bir yapımcı 'sana albüm yapmak istiyorum ama güçlü firma değilim' dedi. Bende o zaman 'olsun neyi ne kadar yapabiliyorsan olur' dedim. Stüdyoda kıt kanat imkanlarla kayıt yaptık. Gitar çaldıracak paramız yok. Kuyumcu bir arkadaşla tanıştık. Kuyumcu arkadaş gitarı çaldı." diyerek bahsetti.
Stüdyoda aranjörlük deneyimini anlatan Kekilli "Hiçbir aranjörlük deneyimim yok. Bana tarif ettiler o şekilde aranje yaptım. Tarif üzerine aranjör oldum. O zor koşullarda bir albüm ortaya koyduk. İyi kötü bir şey başarmıştık." dedi.