Basen eriten hareketler: İşte basen eritmek isteyenler için 6 öneri
Diyet yaparken ve vücudumuzu şekle sokarken en çok sorun yaşanan bölge genelde basenler oluyor. Kadınlar sık sık “basen eritme yöntemleri” deneyerek bu soruna bir çözüm bulmaya çalışır ve bunun için de neler yapacağını araştırır…
Basende biriken yağlardan kurtulmak çoğu kişi için çok zor olsa da basen eritme hareketleri ve doğru beslenme ile bu sorunu çözebilir.
Peki basen eritmek için neler yapabiliriz? Basen eritme yöntemleri nelerdir?
Su içmeyi ihmal etmeyin: Öncelikle basenlerinizi eritmenin en önemli yolu; sudur. Günde 8-10 bardak su içmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Bununla birlikte limonlu su ile güne başlamak da basen eritmek için bir adımdır. Limon suyu iyi bilinen bir yağ mobilizörüdür. Limondaki C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve zararlı serbest oksijen radikallerini temizler. Ayrıca iç pH’ı dengelemeye yardımcı olur ve metabolizmayı hızlandırır.
1.Basen eritmenin olmazsa olmazı doğru beslenmedir:
Basen eritmek isteyenler doğru beslenme ile başlayabilir. Yağ yakmak için doğru beslenmeyle beraber elbette spor önemli ama yağ alımını da sınırlandırmanız gerek. Evet bunun da yolu doğru beslenme… Karbonhidratlar ile başlayabilirsiniz; karbonhidratların basenler için kilit oynar.
Makarna, beyaz pirinç gibi yiyecekleri beslenme listesinden çıkarmalı ve listenize protein eklemelisiniz. Çünkü protein sayesinde tok kalır ve vücutta yağ yakımını da hızlandırabilirsiniz.
Ve tüm bunların yanında kilo kontrolüyle doğrudan bağlantılı olan sebze ve meyveleri de listenize eklemelisiniz.
Ayrıca hücre bütünlüğünü korumaya yardımcı olan ve çeşitli organların ve biyokimyasal reaksiyonların düzgün işleyişine yardımcı olan sağlıklı yağları da listenizde tutun. (Örneğin; hindistancevizi yağı, arıtılmış tereyağı (ghee), badem, macadamia fıstığı, ceviz, ayçiçeği tohumu, keten tohumu, chia tohumu, ayçiçeği yağı, pirinç kepeği yağı, zeytin yağı, kavun tohumu ve kabak çekirdeği…)
Gelelim doğru beslenmeyi hallettikten sonra basen eritmek için yapılması gerekenlere… İşte basen eritmenize yardımcı olacak basen eritme hareketleri: