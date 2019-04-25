Basen eriten hareketler: İşte basen eritmek isteyenler için 6 öneri

1.Basen eritmenin olmazsa olmazı doğru beslenmedir:

Basen eritmek isteyenler doğru beslenme ile başlayabilir. Yağ yakmak için doğru beslenmeyle beraber elbette spor önemli ama yağ alımını da sınırlandırmanız gerek. Evet bunun da yolu doğru beslenme… Karbonhidratlar ile başlayabilirsiniz; karbonhidratların basenler için kilit oynar.

Makarna, beyaz pirinç gibi yiyecekleri beslenme listesinden çıkarmalı ve listenize protein eklemelisiniz. Çünkü protein sayesinde tok kalır ve vücutta yağ yakımını da hızlandırabilirsiniz.



Ve tüm bunların yanında kilo kontrolüyle doğrudan bağlantılı olan sebze ve meyveleri de listenize eklemelisiniz.

Ayrıca hücre bütünlüğünü korumaya yardımcı olan ve çeşitli organların ve biyokimyasal reaksiyonların düzgün işleyişine yardımcı olan sağlıklı yağları da listenizde tutun. (Örneğin; hindistancevizi yağı, arıtılmış tereyağı (ghee), badem, macadamia fıstığı, ceviz, ayçiçeği tohumu, keten tohumu, chia tohumu, ayçiçeği yağı, pirinç kepeği yağı, zeytin yağı, kavun tohumu ve kabak çekirdeği…)

Gelelim doğru beslenmeyi hallettikten sonra basen eritmek için yapılması gerekenlere… İşte basen eritmenize yardımcı olacak basen eritme hareketleri: