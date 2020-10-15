Başbakan'ın derin dekolteli fotoğrafı olay oldu! Herkes siyaset için dekoltesini paylaştı

Finlandiya’nın sosyal demokrat Başbakanı Sanna Marin’in moda dergisine verdiği poz gündem oldu. Finlandiya’nın 34 yaşındaki başbakanı Marin, derin göğüs dekolteli bir ceketle moda dergisi Trendi’ye poz verdi. Beğenenler kadar eleştirenler de çıkınca ortalık karıştı. Marin'e destek vermek isteyen kadın ve erkekler sosyal medya hesaplarından kendilerine ait derin dekolteli paylaşımlar yaptı. Sosyal medya şenlendi...