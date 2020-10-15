Başbakan'ın derin dekolteli fotoğrafı olay oldu! Herkes siyaset için dekoltesini paylaştı
Finlandiya’nın 34 yaşındaki başbakanı Marin, derin göğüs dekolteli bir ceketle moda dergisi Trendi’ye poz vermesi olay oldu. Fotoğraf büyük beğeni toplarken, bazı kişilerin Başbakan'ın dekoltesini eleştirmesi üzerine sosyal medya adeta dekolteli paylaşımlarla yıkıldı.
Finlandiya’nın sosyal demokrat Başbakanı Sanna Marin’in moda dergisine verdiği poz gündem oldu. Finlandiya’nın 34 yaşındaki başbakanı Marin, derin göğüs dekolteli bir ceketle moda dergisi Trendi’ye poz verdi. Beğenenler kadar eleştirenler de çıkınca ortalık karıştı. Marin'e destek vermek isteyen kadın ve erkekler sosyal medya hesaplarından kendilerine ait derin dekolteli paylaşımlar yaptı. Sosyal medya şenlendi...
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Finlandiya’nın 34 yaşındaki başbakanı Marin, derin göğüs dekolteli bir ceketle moda dergisi Trendi’ye poz verdi.
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Derginin sosyal medya hesabında yapılan bu paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.
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Yorumlar arasında Marin’i hedef alanlar da olurken, birçok sosyal medya kullanıcısı da destek verdi.
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