Başbağlar'da katledilen 33 sivil 29. yıldönümünde törenle anıldı! Bu milletin ferdi olamazlar
PKK'nın Başbağlar'da katlettiği 33 sivil hain katliamın 29. yılında törenle anıldı. Erzincan Valisi Mehmet Makas, "Madımak'ta canlarımıza kıyan kimse, Başbağlar'da kurşunu sıkan ve içimizi kanatan kim ise bu milletin ferdi olmaz olamaz. Çünkü bu milletin fertleri hiçbir zaman mazluma silah çekmemiştir" dedi.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 29. yılında törenle anıldı. Başbağlar köyü meydanındaki Kültür Evi önünde gerçekleştirilen anma törenine, çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için İl Müftüsü Burhan Çakır dua etti.
Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları da okundu. Vali Mehmet Makas, Başbağlar'da yaşanan katliamın birlik ve beraberliğe yapılan bir saldırı olduğunu aktardı.
"Milletimiz tarihin hiçbir safhasında hiçbir millete zulüm etmemiştir"
Türk milletinin tarih boyunca hiçbir insana zulüm etmediğini, mazluma silah çekmediğini ifade eden Makas, şöyle konuştu: "Bu millet tarihi ve kutlu yürüyüşünü hep insan odaklı, adaleti sağlamanın ve hoşgörüyü sağlayalım, ilahi Kelimetullah’tan yana bir millet olmuştur. İlahi Kelimetullah’ı tüm dünya yayalım diye yürüyüş yapmış bir millettir."
"Ama bütün bunların üstünde İslam'dan müşerref olmadan önce de ve sonrasında da merhametiyle de dünyaya iz bırakmış bir millet. Bizim milletimiz Atatürk’ün tarifinde, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' şiarıyla hareket edip, kendini Türk hissedebilen, milletimiz tarihin hiçbir safhasında Ergenekon’dan, üç kıtada at koşturduğu dönemlere kadar ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi de dahil, hiçbir millete zulüm etmemiştir."