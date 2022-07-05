Başbağlar'da katledilen 33 sivil 29. yıldönümünde törenle anıldı! Bu milletin ferdi olamazlar

"Ama bütün bunların üstünde İslam'dan müşerref olmadan önce de ve sonrasında da merhametiyle de dünyaya iz bırakmış bir millet. Bizim milletimiz Atatürk’ün tarifinde, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' şiarıyla hareket edip, kendini Türk hissedebilen, milletimiz tarihin hiçbir safhasında Ergenekon’dan, üç kıtada at koşturduğu dönemlere kadar ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi de dahil, hiçbir millete zulüm etmemiştir."