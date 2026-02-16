Başarılı oyuncu Gülsim Ali o sahneler hakkında konuştu! "Kısmet başka projelerde"
Güzel oyuncu Gülsim Ali geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. Ali magazincilerin sorularına içtenlikle yanıt verdi...
Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Gülsim Ali, katıldığı bir YouTube programında kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu.
Bugüne kadar yaklaşık 15 farklı dizide rol aldığını belirten oyuncu, hiçbir projede öpüşme sahnesinde yer almadığını ifade etti. Açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Program çıkışında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Ali, konuyla ilgili esprili bir yaklaşım sergiledi.
Ünlü oyuncu, "Kısmet başka projelerde" diyerek hem güldürdü hem de merak uyandırdı.