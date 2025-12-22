Başakşehir’den Burak Yılmaz'ın döndüğü Gaziantep'e 5 gol

Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Başakşehir, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK’yi 5-1 mağlup ederek devre arasına farklı bir galibiyetle girdi.Abone ol
Süper Lig’in 17’nci haftasında Başakşehir, Gaziantep FK karşısında etkili bir oyun sergiledi. Mücadelede perdeyi 21. dakikada açan turuncu-lacivertliler, Harit’in pasında ceza sahasına giren Shomurodov’un şutuyla 1-0 öne geçti.
KARŞILIKLI GOLLERLE TEMPO YÜKSELDİ
Gaziantep FK, 26. dakikada Drissa Camara’nın golüyle eşitliği sağladı. Ancak bu sevinç kısa sürdü. Ev sahibi ekip, 29. dakikada Fayzullayev’in savunma arkasına sarkarak yaptığı net vuruşla yeniden öne geçti. Başakşehir, ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.
İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI
İkinci yarıya da hızlı giren Başakşehir, 53. dakikada Arda Kızıldağ’ın ters vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. 68. dakikada Umut Güneş’in ceza sahası içindeki golüyle skor 4-1’e geldi ve maçın kontrolü tamamen ev sahibi ekibe geçti.
GAZİANTEP 10 KİŞİ KALDI, SKOR BÜYÜDÜ
76. dakikada Gaziantep FK’den Kevin Rodrigues, hakemle yaşadığı diyalog sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra baskısını artıran Başakşehir, 84. dakikada Ivan Brnic’in golüyle skoru 5-1 yaptı.
FARKLI GALİBİYETLE DEVRE ARASI
Karşılaşmayı 5-1 kazanan RAMS Başakşehir, ilk yarıyı moralli kapatırken, Gaziantep FK sahadan ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.
GAZİANTEP'İN BAŞINA DÖNEN BURAK YILMAZ, YİNE ÜZÜLDÜ
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 16. haftada oynanan Göztepe maçının ardından teknik direktör Burak Yılmaz'la yollarını ayırmıştı.
Burak Yılmaz maçın ardından yaptığı açıklamada, istifa edeceğini belirtmişti.