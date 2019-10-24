Başakşehir Wolfsberger UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında evinde Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Roma’ya 4-0 mağlup olmuş, ikinci maçta ise sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalmıştı. Peki, Başakşehir - Wolfsberger maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında M.Başakşehir Wolfsberger ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Irfan Peljto yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 2'den canlı yayınlayacak.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü hafta maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 23. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 22 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 20 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 34 gole engel olamadı.

Başakşehir - Wolfsberger muhtemel 11'ler

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, M.Topal, Visca, İrfan, Guldbrandsen, Crivelli

Wolfsberger: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Ritzmaer, Leitgeb, Schmid, Liendl, Naingbo, Weissmann