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Başakşehir Wolfsberger UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI YAYIN

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında evinde Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Roma’ya 4-0 mağlup olmuş, ikinci maçta ise sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalmıştı. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında  M.Başakşehir Wolfsberger ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.55'te başlayan karşılaşmayı Irfan Peljto yönetiyor ve müsabaka beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü hafta maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i konuk eden Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 23. karşılaşmasına çıkıyor. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 22 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 20 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 34 gole engel olamadı.

Başakşehir: 0 - 0 :Wolfsberger
(İlk yarı oynanıyor)

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakem: Irfan Peljto (Bosna Hersek)
Saat: 19:55
Yayın: beIN SPORTS HD 2

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
Teknik direktör: Okan Buruk

Wolfsberger: Koffer, Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Leitgeb, Ritzmaier, Schmid, Liendl, Weissman, Niangbo
​Teknik direktör: Gerhard Struber

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