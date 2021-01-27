Başakşehir Trabzonspor TFF Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

2019-2020 sezonunun Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da kozlarını paylaşıyor. Başakşehir, ligdeki kötü gidişatı kupa zaferiyle unutmak istiyor. Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor ise kupayı müzesine götürmek ve kaçan lig şampiyonluğunu telafi etmenin hesaplarını yapıyor. Peki; Başakşehir - Trabzonspor TFF Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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TFF Süper Kupa'nın sahibi belli oluyor. Son şampiyon Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak ve zorlu mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'de önemli eksikler bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Rafael ve Nacer Chadli, bu maçta forma giyemeyecek. Başakşehir'de sahalardan uzun süredir ayrı kalan ve tedavileri devam eden Junior Caiçara ve Boli Bolingoli-Mbombo da takımdaki yerlerini alamayacak.

Trabzonspor'da ise Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Abdülkadir Ömür, formasından uzak kalacak.

Başakşehir - Trabzonspor

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Saat: 20.45

Yayın: A Spor

Başakşehir: Mert, Ponck, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Berkay-Mahmut, Deniz, Aleksic, Crivelli, Ba

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Flavio, Nwakaeme, Djaniny