Başakşehir Trabzonspor TFF Süper Kupa maçı CANLI YAYIN

2019-2020 sezonunun Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da kozlarını paylaşıyor. Başakşehir, ligdeki kötü gidişatı kupa zaferiyle unutmak istiyor. Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor ise kupayı müzesine götürmek ve kaçan lig şampiyonluğunu telafi etmenin hesaplarını yapıyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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TFF Süper Kupa'nın sahibi belli oluyor. Son şampiyon Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayan müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor ve zorlu mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Başakşehir: 0 - 0 :Trabzonspor (İlk yarı sona erdi)

37' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Djaniny sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Mert Günok uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başarıyor.

37' Savunma arkasına gönderilen pasa hareketlenen Demba Ba ceza sahası içi sağ çaprazından bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

29' Ceza alanına doldurulan meşin yuvarlak kafalardan sekerek son olarak ceza sahası içi sol tarafında Anthony Nwakaeme'nin önünde kalıyor. Tecrübeli oyuncu dönerek yerden sert vuruyor ancak top kalenin hemen sol tarafından dışarı gidiyor.

25' Anthony Nwakaeme ceza yayı gerisinde topla buluşuyor ve doğrudan kaleyi düşünüyor ve kaleci Mert Günok üzerine gelen bu topu güçlükle çıkarmayı başarıyor.

23' Ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Anthony Nwakaeme dönerek yerden vuruyor ancak meşin yuvarlak savunmadan geri geliyor.

22' Gelişen Trabzonspor atağında Berat Özdemir uzak mesafeden yerden şansını deniyor ancak kaleci Mert Günok sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başarıyor.

17' Topla birlikte ceza sahası sol çaprazına sokulan Anthony Nwakaeme kaleyi düşünüyor ancak savunmadan seken top şiddetini kaybederek kaleci Mert Günok'da kalıyor.

16' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Deniz Türüç ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Junior Fernandes kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı gidiyor.

15' Ceza yayı gerisinde topla buluşan Okechukwu Azubuike bekletmeden yerden şansını deniyor ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin sol tarafından oyun alanını terk ediyor.

6' Ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Caleb Ekuban doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak savunmadan sekerek kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Saat: 20.45

Yayın: A Spor

Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Carlos Ponck, Alexandu Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Okechukwu Azubuike, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Junior Fernandes, Demba Ba

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Özdemir, Flavio Da Silva, Abdulkadir Parmak, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Djaniny