Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler belli oldu)

Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olacak olan Trabzonspor, lider Alanyaspor’un puan kaybettiği haftada kazanarak zirveye ortak olmak istiyor. Başakşehir ise son haftalarda yakaladığı çıkışı Trabzonspor maçında devam ettirmenin peşinde. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'de 9. haftanın haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 20:00'de başlayacak ve Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS HD 1'den ekranlara geliyor.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi arenasında boy gösteren iki takımdan Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i 1-0 yenerken, Trabzonspor Krasnodar'a 2-0 mağlup olmuştu.

Trabzonspor karşısında Süper Lig'de 8 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Medipol Başakşehir, Şubat 2015'ten beri sürdürdüğü bu istikrarını korumak için sahaya çıkacak. Süper Lig'de deplasmanda son 11 maçta sadece 1 kez kaybeden bordo-mavililer ise, Ocak 2012'den sonra ilk kez Başakşehir deplasmanında kazanmaya çalışacak.

Başakşehir - Trabzonspor



Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakem: Ali Palabıyık

Saat: 20:00

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azibuike, İrfan Can, Vişça, Gulbrandsen, Crivelli

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet, Abdülkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Sörloth, Sturridge

Bu sezon Göztepe'nin (21) ardından kalesinde en az isabetli şut gören Süper Lig takımı olan Başakşehir ise (22), buna rağmen ilk sekiz hafta sadece bir kez kalesini gole kapatabildi. İstanbul ekibi, geçen sezon maçların yarısında gol yememişti (17/34).

Süper Lig'de 20 maçtır rakiplerine gol atan, ancak 14 maçtır kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, iki alanda da tarihinin en uzun serilerini yaşıyor. Bu iki seri, aynı zamanda Süper Lig takımları arasında devam eden en uzun seriler konumunda. Bu sezon Süper Lig'de deplasmanlarda geriye düştüğü maçlardan en fazla puan toplayan takım olan Trabzonspor (4), dış sahada geriye düştüğü üç maçın sadece birini kaybetti (1G 1B).