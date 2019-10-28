Başakşehir Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olan Trabzonspor, lider Alanyaspor’un puan kaybettiği haftada kazanarak zirveye ortak olmak istiyor. Başakşehir ise son haftalarda yakaladığı çıkışı Trabzonspor maçında devam ettirmenin peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'de 9. haftanın haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 20:00'de başlayan ve Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı mücadele beIN SPORTS HD 1'den ekranlara geliyor.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi arenasında boy gösteren iki takımdan Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i 1-0 yenerken, Trabzonspor Krasnodar'a 2-0 mağlup olmuştu.

Trabzonspor karşısında Süper Lig'de 8 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Medipol Başakşehir, Şubat 2015'ten beri sürdürdüğü bu istikrarını korumak için sahaya çıkacak. Süper Lig'de deplasmanda son 11 maçta sadece 1 kez kaybeden bordo-mavililer ise, Ocak 2012'den sonra ilk kez Başakşehir deplasmanında kazanmaya çalışacak.

Başakşehir: 2 - 1 :Trabzonspor (İkinci yarı oynanıyor)



78' GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Martin Skrtel'in golüyle 2-1 öne geçiyor. Edin Visca'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas önüne indirilen topu Trabzonspor savunması uzaklaştırıyor. Robinho, uzaklaştırılan topa ceza yayı hemen gerisinden sağ ayağıyla müthiş bir şut çıkarıyor. Kaleci Uğurcan Çakır soluna giden topu uzanarak çelmeyi başarıyor ancak dönen topa Martin Skrtel vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.

67' GOOOLL!! Medipol Başakşehir, penaltı kazanıyor. Edin Visca'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Enzo Crivelli'ye ceza alanı içinde kaleci Uğurcan Çakır kayarak müdahalede bulunuyor ve hakem Ali Palabıyık beyaz noktayı gösteriyor. Edin Visca, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluşturuyor.

61' GOOOLL!! Trabzonspor, penaltı kazanıyor. Sağ kanattan Jose Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda Alexander Sörloth kafa vuruşunda top Martin Skrtel'in eline çarpıyor ve hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösteriyor. Daniel Sturridge, sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluşturuyor.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakem: Ali Palabıyık

Saat: 20:00

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azibuike, İrfan Can, Vişça, Gulbrandsen, Crivelli

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet, Abdülkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Sörloth, Sturridge