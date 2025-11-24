Başakşehir - Trabzonspor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Son haftalarda puan kayıplarını telafi etme peşinde olan Fırtına, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde üst üste 2 beraberliğin ardından İstanbul deplasmanında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Başakşehir 2 - 1 Trabzonspor

50'Onuachu'nun indirdiği topa Olaigbe vurdu, kaleci son anda kornere çeldi.

47'Olaigbe'nin sol taraftan içeri çevirdiği topta Onuachu topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı Olaigbe için kalktı.

46'İkinci yarıya Trabzonspor başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 7 dakika ilave edildi.

45'GOL! Shomurodov topu ağlara gönderdi ve Başakşehir öne geçti.

42'Savunmanın arkasına atılan topta Felipe, bu kez sağ taraftan karşı karşıya kaldı. Vuruşunu kaleci ayağıyla çıkardı.

37'GOL! Augusto golü attı ve skoru 1-1'e getirdi. Mustafa'nın ara pasında hareketlenen Augusto sol çaprazdan karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi.

33'Zubkov'un vuruşu barajdan döndü.

32'Trabzonspor çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

22'GOL! Selke topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Başakşehir 1-0 öne geçti.

21'Halil Umut Meler, Okay'ın eliyle oynadığını söyledi ve penaltı noktasını gösterdi.

21'Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyonun ardından Halil Umut Meler VAR'a gitti. Penaltı incelemesi yapılıyor.

15'Sağ taraftan yapılan ortaya Folcarelli kafayı vurdu, top kalecide kaldı.

10'Halil Umur Meler, sarı kartı iptal etti ve Ebosele'ye kırmızı kart gösterdi.

8'Ebosele'nin Visca'ya yaptığı hareketi Halil Umut Meler VAR'da izlemeye gitti.

5'İlk 5 dakika topa daha fazla sahip olan taraf Başakşehir.

1'İlk düdük çaldı ve maça Başakşehir başladı.

Başakşehir - Trabzonspor ilk 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Ebosele, Umut, Kemen, Deniz, Shomurodov, Harit, Selke

Trabzonspor: Onana, Batagov, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Tim, Zubkov, Vişça, Augusto, Onuachu

FIRTINA'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Fatih Tekke önderliğinde sezona etkili başlayan Trabzonspor, milli ara öncesi oynadığı son 2 maçta berabere kalarak 3. sıraya geriledi. Kritik İstanbul deplasmanında 3 puan hasretine son vermeyi amaçlayan Fırtına, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. Bu sezon 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililerin 25 puanı bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR İLE TRABZONSPOR ARASINDA 35. RANDEVU

Başakşehir ile Trabzonspor bu akşam oynayacakları maçla birlikte 35. kez rakip olacak. İki ekip bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 14, turuncu-lacivertliler de 10 defa kazandı. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 49 golüne, İstanbul takımı 38 golle yanıt verdi.

BORDO-MAVİLİLER İSTANBUL'DA ÜSTÜN

İstanbul'da oynanan maçlarda Trabzonspor'un Başakşehir'e karşı üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde Karadeniz devi 8, turuncu-lacivertliler de 6 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabakada ise taraflar üstünlük kuramadı. Geride kalan mücadelelerde bordomavililer 30 gol atarken, Başakşehir de 20 gol sevinci yaşadı.

SON 2 MAÇI TRABZONSPOR KAZANDI

İstanbul'da Başakşehir ve Trabzonspor arasında oynanan son iki maçta bordo-mavililerin üstünlüğü göze çarpıyor. İstanbul'da Fatih Terim Stadı'nda yapılan son iki müsabakayı Trabzonspor 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.