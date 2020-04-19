Başakşehir Şehir Hastanesi yarın açılıyor! İşte hastane inşaatından son görüntüler

Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın açılıyor. 2 bin 682 yataklı hastanenin şantiyesinde çalışmalar sürüyor. Hastanenin girişindeki yolların tamamlandığı görüldü.