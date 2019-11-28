Başakşehir - Roma maçı (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir bu akşam Roma ile karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarındaki 25. maçına çıkmaya hazırlanan Başakşehir, rakibi karşısında ciddi performans sergileyecek. İstanbul ekibinin, Avrupa kupalarında çıktığı 24 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunuyor.

Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi'nde Roma'yı ağırlayacak. Maçı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. J Grubu'nun lideri turuncu-lacivertliler, İtalyan rakibini yenmesi halinde son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Şimdi gözler bu karşılaşmaya çevrildi.

Medipol Başakşehir 0-0 Roma

MAÇIN CANLI SKORU BYRADA OLACAK

İŞTE İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR XI: Mert, Skrtel, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

ROMA XI: Pau Lopez, Santon, Smalling, Mancini, Kolarov, Diawara, Veretout, Pellegrini, Zaniolo, Kluivert, Dzeko.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında bu akşam İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 25. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 24 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 24 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 34 gole engel olamadı.

Okan Buruk ile Avrupa'da 7. sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 7. karşılaşmasını Roma karşısında oynayacak. Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti. İstanbul ekibi, dördüncü karşılaşmasında ise deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yendi.

Sahasında 13. maç

İstanbul ekibi, Roma mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 13. iç saha maçını oynayacak. Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 12 maçta, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 12 maçta 10 gol atarken, kalesinde de 10 gol gördü.