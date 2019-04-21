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Başakşehir-Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

Başakşehir-Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de liderlik yarışında geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a mağlup olarak yara alan Medipol Başakşehir, 29. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Maçın canlı skorunu internethaber.com'dan anlık takip edebilirsiniz.

Geride kalan 28 haftada 61 puan toplayan Medipol Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 5 puan önünde zirvede yer alıyor.  Ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Çaykur Rizespor ise 37 puan ile 9. sırada bulunuyor.

Şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Başakşehir, önündeki maçlardan puan kaybetmeden ayrılırsa şampiyonluğu göğüsleyecek. Ancak Rizespor da orta sıralardaki puan farkının azlığından yararlanıp Avrupa'ya gitmenin peşinde.

SAAT: 16:00
STAT: Fatih Terim Stadyumu
HAKEM: Hüseyin Göçek
YAYIN: beIN Sports 1

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, Emre, Visca, İrfan Can, Mossoro, Elia, Robinho

RİZESPOR: Gökhan, Awaziem, Saadane, Melnjak, Abdullah Durak, Musa Çağıran, Azubuike, Boldrin, Mustafa Saymak, Aminu, Vedat Muriç

Başakşehir'de önemli eksik
Medipol Başakşehir'de Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun sakatlığı sürüyor.  Deneyimli oyuncu, bu maçta da takımındaki yerini alamayacak. 

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