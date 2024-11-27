Başakşehir - Petrocub / Canlı

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir, 4 hafta. mücadelesinde sahasında Petrocub ile karşı karşıya geliyor.

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Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki 4. hafta karşılaşmasında Moldova ekibi Petrocub'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Başakşehir, 1 puanla 32. sırada bulunurken, Petrocub’ın ise henüz puanı yok ve turnuvada sonuncu sırada.

Başakşehir 1 - 0 Petrocub / Canlı skor

GOL: 42' (p) Piatek (Başakşehir)

Maçta ikinci yarı oynanıyor.

Başakşehir - Petrocub ilk 11'ler

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Onur, Pelkas, Keny, Piatek, Figueiredo

PETROCUB: Smalenea, Jardan, Potirniche, Mudrac, Douania, Platica, Lungu, Diallo, Demian, Ambros, Lupan

Sahasında 30. maç

RAMS Başakşehir, Petrocub mücadelesiyle Avrupa kupalarında 30. iç saha maçını oynuyor.

İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 29 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 46 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 31 golü engelleyemedi.