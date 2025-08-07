Başakşehir, Norveç temsilcisi Viking'e konuk oluyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç temsilcisi Viking'e konuk oluyor.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Başakşehir ile Viking karşı karşıya geliyor.

VİKİNG 0-0 BAŞAKŞEHİR (CANLI SKOR)

Norveç'in Stavanger kentinde yer alan 15 bin 900 seyirci kapasiteli Lyse Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. Portekizli hakem Miguel Nogueira'nın yöneteceği maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Başakşehir, ikinci eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 1-0 ve 4-0'lık skorlarla eleyerek tur atladı. Viking ise Slovenya temsilcisi Koper'e ilk müsabakada 7-0, rövanşta da 5-3 üstünlük kurarak 3. eleme turuna yükseldi.

İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarında Norveç temsilcisine karşı ilk maçına çıkacak.

MAÇIN 11'LERİ

VİKİNG: Klaesson, Heggheim, Folchener, Boertelsen, Bjornshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Veton Berisha, Tripic

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Yusuf, Ömer Ali, Crespo, Brnic, Nuno Da Costa

STAT: Lyse Arena

HAKEM: Miguel Nogueira

SAAT: 20.00

YAYIN: TRT 1

BAŞAKŞEHİR İKİ KEZ SON 16'YI GÖRDÜ

Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2017-2018 ve 2019-2020'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018, 2019-2020 ve 2020-2021'de boy gösterdi. 2017-2018 ve 2019-2020'de elemeleri geçemeyen turuncu-lacivertliler, 2020-2021'de ise Süper Lig şampiyon ünvanıyla doğrudan grup aşamasında yer aldı.

İstanbul Başakşehir, 2022-2023, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında grup aşamasında yer aldı.

Avrupa kupalarında 9. kez sahne alan Başakşehir, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

ÇAĞDAŞ ATAN'LA AVRUPA'DA 15. MAÇ

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 15. müsabakasına çıkacak.

Turuncu-lacivertliler, Atan ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 14 maçın 8'ini kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı.

Söz konusu müsabakalarda 29 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 13 gol gördü.