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Başakşehir Maccabi Netanya (CANLI YAYIN)

Başakşehir Maccabi Netanya (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, İsrail'in Maccabi Netanya takımını konuk ediyor. Emre Belözoğlu ve öğrencileri İsrail'de oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı kapmak için sahaya çıkıyor. Zorlu mücadelenin canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde...

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BAŞAKŞEHİR 0-1 MACCABİ NETANYA

(MAÇTA İKİNCİ YARI)

GOL: 2' Itzhak (Maccabi Netanya)

Mesut Özil maçı tribünden takip ediyor
Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'in yolunu tutan yıldız futbolcu Mesut Özil takımını zorlu mücadeleye yalnız bırakmadı. Özil,  Maccabi Netanya maçını tribünden takip etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada ceza sahası dışı sol tarafta topla buluşan Twumasi’nin ortasında kafayı vuran Itzhak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
9. dakikada Okaka rakiplerinden sıyrılarak topu sol taraftaki Serdar Gürler’e aktardı. Serdar ceza sahasına girerek arka direğe yaptığı ortada Deniz Türüç kafayla meşin yuvarlağı Okaka’ya indirirken, bu oyuncunun etkisiz şutu kaleci Nitzan’da kaldı.
21. dakikada Deniz Türüç’ün ceza sahası dışı sağ taraftan arka direğe doğru açtığı ortaya gelişine vuran Serdar Gürler’in şutunda top az farkla dışarı çıktı.

Başakşehir-Maccabi Netanya 11'ler:

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Mahmut, Lima, Ndayishimiye, Biglia, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham, Takang, Karzev, Rotman, Twumasi, Itzhak

Başakşehir Maccabı Netanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir  Maccabi Netanya maçı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Başakşehir  Maccabi Netanya maçı TRT Spor’dan canlı izlenecek.

Başakşehir
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitirip UEFA Avrupa Konferans Ligi vizesi alan Başakşehir, kadrosunu büyük ölçüde korumayı başardı.

Kiralık sözleşmeleri sona eren Trezeguet, Pizzi ve Salih Uçan takımlarına dönerken; Tolga Ciğerci serbest bırakıldı, Fredrik Gulbrandsen'le yeniden anlaşılamadı.

Milan'dan Leo Duarte'nin tapusunu alan turuncu-lacivertli ekip; savunmaya Ahmed Touba, orta alana Lucas Biglia takviyeleri yaptı.

Hücumun sol kanadına Trezeguet yerine Mounir Chouiar gelirken, sağ kanada da Patryk Szysz eklendi. Son olarak da Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Mesut Özil takıma katıldı ancak Mesut henüz hazır olmadığı için UEFA'ya bildirilen oyuncu listesinde yer almadı.

TD Emre Belözoğlu yönetiminde temmuz başından bu yana 3 hazırlık maçı yaptılar, hiçbirinde gol yemediler. Hücum merkezinde Enzo Crivelli ile Stefano Okaka arasındaki tercih maç saati netleşecektir.

Orta alanın güvenceli Berkay Özcan ile Mahmut Tekdemir kolay kolay bozulmaz. Yanlarına Biglia eklenir.

Belözoğlu'nun kanatlarda tercih edeceği oyuncular da büyük bir merakla bekleniyor...

Maccabı Netanya
İsrail Ligat ha'Al'de geçen yılı dördüncü sırada tamamlayan Maccabi Netanya, tecrübeli kalecisi Dani Amos'u Maccabi Petah Tikva'ya kaptırdı. Yerini bir başka tecrübeli isim Itamar Nitzan'la doldurdu.

Defansif kurgudan Zlatan Sehovic ayrıldı, Almanya'dan Florian Hartherz ve Hapoel Tel Aviv'den Raz Shlomo kadroya eklendi.

Alt ligde Hapoel Kfar Saba formasıyla 20 gol katkısı (14 gol - 6 asist) veren Gil Itzhak hücum çeşitliliği yaratma adına transfer edildi. Elde zaten Partizan çıkışlı Igor Zlatanovic vardı; Itzhak'ın gelişiyle rekabet arttı.

Kaptan Aviv Avraham, bir dönem Gaziantep FK forması giyen Patrick Twumasi ve gelecek vadeden stoper Omri Gandelman kadronun dikkat çeken diğer isimleri...

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