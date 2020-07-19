BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 399,12
HABER /  SPOR

Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 33. hafta maçında Başakşehir, şampiyonluk için sahada... Turuncu-lacivertli takım, Kayserispor’u konuk ediyor. Haftaya 66 puanla lider giren Başakşehir, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde 4 puan gerisinde bulunan Trabzonspor’un oynayacağı maçın sonucuna bakılmaksızın 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Süper Lig'de lider Başakşehir, 33. haftada sahasında Kayserispor ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkıyor.

Haftaya 66 puanla lider giren turuncu-lacivertli takım, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde 4 puan gerisinde bulunan en yakın takipçisi Trabzonspor'un oynayacağı maçın sonucuna bakılmaksızın 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Başakşehir'in berabere kalması ya da yenilmesi durumunda Trabzonspor'un Konyaspor ile oynayacağı maçın sonucu da turuncu-lacivertli ekibi şampiyonluğa ulaştırabilir. Başakşehir ve Trabzonspor'un haftayı beraberlik ya da yenilgi ile kapatması ve 4 puanlık farkın korunması da Başakşehir'e şampiyonluğu getirecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek ve kritik mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

Başakşehir - Kayserispor

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakem: Ali Şansalan
Saat: 21:00
Yayın: beIN SPORTS 3

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.
Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Oğuzhan, Yasir, Djedje, Campanharo, Enver, Hasan Hüseyin, Henrique, Kravets
Teknik Direktör: Robert Prosinecki

SON DAKİKA HABERLERİ
Anne ve oğlunu ev almak için yardım istedikleri tanıdıkları öldürmüş
Söz yüzüğü atılınca damat adayı dehşet saçtı
Son dakika! Türkiye koronavirüs salgını nedeniyle İran ve Afganistana uçuşları durdurdu
İçişleri Bakanı Soylu'dan Mehmet Metiner'e Bakara Suresi ile cevap! 'Yalan söylemeleri...'
Sinan Aygün, Erdoğan'ın elini öpecek mi?
FETÖ'nün çantası Mehmet Baransu'nun cezası belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Bursa'da kazma kürek işe koyulan definecilere suçüstü
Vali Arslantaş: Salda Gölü'nün suyu içilebilir
Menekşe plajı ezber bozmadı deniz meraklısı çok sosyal mesafe yok
ABD'de maskesiz sokağa çıkan kişi ailesine koronavirüs bulaştırdı
Hacamat temmuz ayı takvimi ne zaman yaptırılır?
Yorumlar