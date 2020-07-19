Başakşehir Kayserispor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 33. hafta maçında Başakşehir, şampiyonluk için sahada... Turuncu-lacivertli takım, Kayserispor’u konuk ediyor. Haftaya 66 puanla lider giren Başakşehir, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde 4 puan gerisinde bulunan Trabzonspor’un oynayacağı maçın sonucuna bakılmaksızın 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de lider Başakşehir, 33. haftada sahasında Kayserispor ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkıyor.

Haftaya 66 puanla lider giren turuncu-lacivertli takım, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde 4 puan gerisinde bulunan en yakın takipçisi Trabzonspor'un oynayacağı maçın sonucuna bakılmaksızın 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Başakşehir'in berabere kalması ya da yenilmesi durumunda Trabzonspor'un Konyaspor ile oynayacağı maçın sonucu da turuncu-lacivertli ekibi şampiyonluğa ulaştırabilir. Başakşehir ve Trabzonspor'un haftayı beraberlik ya da yenilgi ile kapatması ve 4 puanlık farkın korunması da Başakşehir'e şampiyonluğu getirecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor ve kritik mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor.

Başakşehir: 0 - 0 :Kayserispor (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakem: Ali Şansalan

Saat: 21:00

Yayın: beIN SPORTS 3

Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Martin Skrtel, Alexandu Epureanu, Gael Clichy, Eljero Elia, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Enzo Crivelli, Demba Ba

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor: Silviu Lung, Miguel Lopes, Ben Rienstra, Yasir Subaşı, Cristian Sapunaru, Brice Dja Djedje, Gustavo Campanharo, Aksel Aktaş, Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrique, Artem Kravets

Teknik Direktör: Robert Prosinecki