Başakşehir - Heidenheim / Canlı

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir ile Heidenheim, 5. hafta maçında kozlarını paylaşıyor

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 5. haftada Başakşehir ile Heidenheim karşı karşıya geliyor.

Başakşehir 2 - 0 Heidenheim

Maçta ilk yarı oynanıyor

GOL: 6' Deniz Türüç (Başakşehir)

GOL: 18' Crespo (Başakşehir)

Başakşehir - Heidenheim ilk 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Kemen, Onur, Crespo, Deniz, Davidson, Piatek.

Heidenheim: Eicher, Busch, Maloney, Siersleben, Theuerkauf, Dorsch, Kerber, Beck, Scienza, Wanner, Breunig.

Başakşehir'in eksikleri

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Senegalli stoper Ousseynou Ba, bu mücadelede forma giyemeyecek.

UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo da müsabakada görev yapamayacak.

Tedavisi süren ve Süper Lig'de Göztepe ve Atakaş Hatayspor ile oynanan maçlarda forma giyemeyen Serdar Gürler'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

Takımların son durumu

Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden Başakşehir, son iki maçından ise beraberlikle ayrılarak 2 puan topladı.

Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi. Başakşehir, üçüncü maçında deplasmanda Kopenhag ile 2-2, son maçında da sahasında 90+6. dakikada yediği golle Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.

Konferans Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçı kazanan ve yalnızca son oynadığı karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Alman ekibi Heidenheim ise 9 puana sahip.

İlk maçında sahasında Slovenya temsilcisi Olimpija'yı 2-1, ikinci maçında deplasmanda Pafos FC'yi 1-0 ve üçüncü maçında deplasmanda Hearts'i 2-0 yenen Heidenheim, son karşılaşmasında ise sahasında Chelsea'ye 2-0 kaybetti.