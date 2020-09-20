Başakşehir Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de yeni sezona 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, ikinci hafta maçında deplasmanda geçen sezonun şampiyonu Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar rakibini deplasmanda yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Başakşehir ise rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Peki, Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, son şampiyon Başakşehir'in konuğu oluyor. Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Lige sahasındaki 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde de deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyerek tur atladı. Fatih Terim'in öğrencileri, son şampiyonu da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

2019-2020 sezonunda mutlu sona ulaşarak Türk futbol tarihinde şampiyonluk yaşayan 6. takım olan Başakşehir ise ilk haftada deplasmanda ligin yeni takımlarından Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, Galatasaray'ı yenerek bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Başakşehir - Galatasaray

Stat: Fatih Terim

Hakem: Atilla Karaoğlan

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Visca, Aleksic, İrfan Can, Demba Ba

Galatasaray: Fatih, Elabdellaoui, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Falcao