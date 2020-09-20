BIST 1.112
DOLAR 7,56
EURO 8,96
ALTIN 473,93
HABER /  GALATASARAY

Başakşehir Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de yeni sezona 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, ikinci hafta maçında deplasmanda geçen sezonun şampiyonu Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar rakibini deplasmanda yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Başakşehir ise rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Peki, Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, son şampiyon Başakşehir'in konuğu oluyor. Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Lige sahasındaki 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde de deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyerek tur atladı. Fatih Terim'in öğrencileri, son şampiyonu da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

2019-2020 sezonunda mutlu sona ulaşarak Türk futbol tarihinde şampiyonluk yaşayan 6. takım olan Başakşehir ise ilk haftada deplasmanda ligin yeni takımlarından Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, Galatasaray'ı yenerek bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Başakşehir - Galatasaray

Stat: Fatih Terim
Hakem: Atilla Karaoğlan
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Visca, Aleksic, İrfan Can, Demba Ba

Galatasaray: Fatih, Elabdellaoui, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Falcao

SON DAKİKA HABERLERİ
Gaziantep'te çok önemli koronavirüs kararı! Temaslı kişiler izinli sayılacak
Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan küstah açıklamalar! 'Türkiye adada işgalci'
MHP'den Muharrem İnce'ye tepki: Siyaset bukalemunları teker teker temizlenecek
Fatih Erbakan'ın yüzde 51.5 ile 1. çıktığı Cumhurbaşkanlığı anketi alay konusu oldu
İYİ Parti’de kurultay heyecanı! Akşener tek aday olarak girdi ve tekrar genel başkan seçildi
İçişleri Bakanı Soylu'dan Saygı Öztürk'e sert tepki! 'Karar almadan senin onayına göndereceğiz'
ÖNCEKİ HABERLER
4'üncü hakemin antikor testi kabul edilmeyince karşılaşma ertelendi
Bursa'da trafik kazası sonrası sağlık ekiplerine saldırdı
Destici'den Yunanistan'ın çirkin manşetine tepki: Misliyle iade ediyorum
Paris Saint-Germain deplasmanda Nice'i farklı geçti
Bağdat'ta IŞİD liderlerinden bir tanesi daha etkisiz hale getirildi
Masterchef Barbaros pişkince sahtekarlığı itiraf etti! İşte eleme adayları
Yorumlar