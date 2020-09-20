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Başakşehir Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de yeni sezona 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, ikinci hafta maçında deplasmanda geçen sezonun şampiyonu Başakşehir ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar rakibini deplasmanda yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Başakşehir ise rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, son şampiyon Başakşehir'in konuğu oluyor. Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Lige sahasındaki 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde de deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyerek tur atladı. Fatih Terim'in öğrencileri, son şampiyonu da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. 2019-2020 sezonunda mutlu sona ulaşarak Türk futbol tarihinde şampiyonluk yaşayan 6. takım olan Başakşehir ise ilk haftada deplasmanda ligin yeni takımlarından Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu.

Başakşehir: 0 - 1 :Galatasaray (İkinci yarı oynanıyor)

14' GOOOLL!!! Galatasaray, Radamel Falcao'nun penaltı golü ile maçta öne geçti! Demba Ba'nın ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Radamel Falcao yaptığı vuruşla kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

Stat: Fatih Terim
Hakem: Atilla Karaoğlan
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Visca, Aleksic, İrfan Can, Demba Ba

Galatasaray: Fatih, Elabdellaoui, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Falcao

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