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Başakşehir Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Önemli eksikleri bulunan ve son 4 haftada galip gelemeyen Galatasaray şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibini deplasmanda mağlup etmek istiyor. Sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda mağlup eden Başakşehir rövanşta da galip gelerek zirve yarışında yara almak istemiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 29. haftası zirve yarışını doğrudan ilgilendiren dev bir mücadeleye sahne oluyor.

Geçtiğimiz hafta geriden gelerek kazandığı Ankaragücü maçının ardından Trabzonspor'un da puan kaybetmesiyle liderlik koltuğunun yeni sahibi olan Başakşehir, Gaziantep FK karşısında kaybettiği 2 puanı lider karşısında telafi ederek şampiyonluk iddiasını güçlendirmek isteyen isteyen Galatasaray'ı konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayan karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalıyor ve kritik maç beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Başakşehir: 0 - 0 :Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakem: Ali Palabıyık
Saat: 21:00
Yayın: beIN SPORTS HD 1

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli

Galatasaray: Okan, Linnes, Lemina, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru

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